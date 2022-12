A má campanha em 2022 fez a equipe Williams anunciar, nesta segunda-feira, alterações em sua cúpula para a próxima temporada da Fórmula 1. 1O chefe da equipe, Jost Capito, e o diretor técnico, FX Demaison, foram demitidos, após dois anos nos cargos. Os substitutos serão anunciados em breve, segundo comunicado da equipe.

Em 2020, Capito começou a reconstruir a equipe – e isso incluiu trazer Demaison – com quem trabalhou na Volkswagen no projeto do rali – para liderar a parte técnica. A campanha de 2021 foi um passo à frente para a Williams, com George Russell subindo ao pódio ao terminar em oitavo lugar no Campeonato de Construtores – mas nesta temporada eles caíram para o décimo e último lugar, com apenas oito pontos conquistados.

“Foi um grande privilégio liderar a Williams Racing nas duas últimas temporadas e lançar as bases para a reviravolta desta grande equipe. Estou ansioso para ver o time continuar em seu caminho para o sucesso no futuro”, afirmou Capito.

Matthew Savage, presidente da Dorilton Capital, empresa de investimento, dona da Williams também falou sobre os ex-funcionários: “Gostaríamos de agradecer a Jost por seu trabalho árduo e dedicação ao embarcarmos em um grande processo de transformação para iniciar a jornada de reviver a Williams Racing. Estamos gratos por Jost ter adiado sua aposentadoria planejada para enfrentar este desafio e agora ele passará as rédeas para a próxima parte deste processo em etapas. Também gostaríamos de agradecer a FX por sua contribuição e desejar a ele tudo de bom para seu futuro enquanto segue em frente.”

A Williams teve três pilotos em 2022. O tailandês Alexander Albon marcou quatro pontos na temporada, enquanto o canadense Nicholas Latifi e o holandês Nick de Vries somaram dois pontos cada.

A Fórmula 1 em 2023 começa em 5 de março com o GP do Bahrein, o primeiro das 24 corridas programadas. A etapa da China foi cancelada por causa da Covid-19, mas a Fifa procura um país substituto, que poderá ser Portugal. No Brasil, os carros estão em Interlagos no dia 5 de novembro.