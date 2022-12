Um colecionador de títulos. Assim pode ser classificada a trajetória do lateral esquerdo Piquerez no Palmeiras. Um dos pilares das recentes conquistas no clube, o jogador espera mais uma temporada vitoriosa sob o comando de Abel Ferreira, mas elege um torneio que ainda não ganhou como objetivo principal: a Copa do Brasil.

“A gente ganhou Brasileiro, Libertadores, Paulista e Recopa. Agora falta só a Copa do Brasil para mim. No ano que vem vamos brigar por ela”, afirmou o jogador em entrevista ao Palmeiras Cast.

Lateral de boa marcação e com poder ofensivo, Piquerez falou do equilíbrio que cerca do futebol nacional. Na conversa, ele colocou o Campeonato Brasileiro no mesmo nível da Liga dos Campeões.

“Times estão condenados ao rebaixamento ganham de equipes que estão brigando por título. Além do mais tem a dificuldade climática. Em Fortaleza é um calor muito forte enquanto em Caxias é um frio muito grande”, comentou o jogador.

Relembrando os seus tempos no futebol uruguaio e argentino, ele comentou ainda as referências que tinha das equipes do Brasil. “Na América do Sul, as referências são Palmeiras, Flamengo, São Paulo e outros times também”, comentou o jogador que fez ainda uma ressalva ao sistema atual que cerca a final da Libertadores.

“Dois jogos acho que é melhor para jogadores e torcedores. Se não chegam dois times brasileiros, acho que não vão tanta gente em partida única. Duas partidas é melhor. Lembro da final entre Santos e Peñarol (em 2011). Tinha 13 anos e estava no estádio. Foi uma recepção maravilhosa dos torcedores do Uruguai em Montevidéu.

Fã confesso do futebol brasileiro, Piquerez comentou ainda sobre o jogador que mais o impressionou na posição. E o nome citado fez história no Palmeiras nos anos 90. Roberto Carlos, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002 foi citado uruguaio. “Chutava muito forte. Lembro de um gol que ele marcou contra a França onde a bola fez uma curva. Era um lateral que jogava como ponta”, comentou Piquerez.