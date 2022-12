A pista de descida da Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte de São Paulo, foi liberada ao tráfego no final da noite desta quinta-feira, 22, depois de 13 horas de interdição devido ao risco de deslizamentos. Das 10 da manhã, quando o trecho de serra foi interditado, até as 23 horas, quando houve a liberação, todo o trânsito foi direcionado para as pistas da serra nova, em sistema de pare e siga. Houve congestionamento e motoristas relataram espera de mais de quatro horas para iniciar a descida da serra em comboio.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o bloqueio da pista antiga aconteceu devido ao excesso de chuva e ao risco de deslizamento. Quando chove mais de 100 milímetros em 72 horas na região, a pista antiga é fechada como medida de segurança. A melhora nas condições do tempo possibilitou a reabertura da estrada. Na manhã desta sexta-feira, 23, o trânsito já fluía de forma intensa, mas sem congestionamentos em toda a extensão da Tamoios.

Rio-Santos

Entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira, a rodovia Rio-Santos foi totalmente interditada entre Ubatuba, no Estado de São Paulo, e Paraty, no Rio, devido ao risco de deslizamentos. No final da manhã, a rodovia foi liberada ao tráfego. Também foi reaberto o trecho próximo a Mangaratiba, no Rio, que havia sido interditado pelo mesmo motivo.