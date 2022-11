O Pix representa hoje mais de 30% dos pagamentos feitos pelos clientes do Itaú Unibanco, e substitui transações feitas através de dinheiro, cheque, DOC e TED, de acordo com o banco. O Itaú afirma ainda que uma a cada cinco operações de Pix passam pelo banco.

Desde novembro de 2020, quando o sistema do Banco Central entrou no ar, os saques em dinheiro caíram mais de 25% na rede do Itaú. Os bancos têm destacado que essa mudança é benéfica, pois reduz os custos de transporte e guarda de dinheiro vivo, que são altos. O uso de dinheiro vivo foi fortemente substituído pelo Pix.

O banco também destaca que de julho a setembro deste ano, o Pix representou 21% das transações dos brasileiros, ante 18% do débito e 61% do crédito. Em um ano, o Pix ganhou cinco pontos porcentuais em participação.

Em um ano, a quantidade de transações com Pix aumentou 174%, segundo o banco, e os valores transacionados subiram 70%.

Em novembro, o Itaú passou a permitir que os clientes façam Pix utilizando saldo de outros bancos, utilizando o chamado iniciador de pagamentos. Nas próximas semanas, 30 milhões de clientes devem ter acesso à funcionalidade, que também está disponível no Bradesco e no Banco do Brasil.