Equipes policiais abordaram 25.539 pessoas. Foto: Soldado Adilson Voiniaski Afonso / PMPR

A Polícia Militar do Paraná atendeu 5.721 ocorrências nos sete municípios do Litoral desde o dia 12 de dezembro de 2022 até esta segunda-feira (6). A perturbação do trabalho ou sossego alheio prossegue como a principal ocorrência, com 911 atendimentos desde o início das atividades da temporada. Os policiais também prenderam 129 pessoas que estavam com mandados em aberto e encaminhou 329 para a delegacia por flagrante delito.

Leia mais no blog Politica em Debate.