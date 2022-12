A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) confirmou na tarde deste sábado, dia 24, que uma bomba foi deixada pela manhã na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central.

Equipes da PMDF, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente ao longo da manhã para desativar o explosivo. Por ora, ainda não há suspeitas preliminares sobre a autoria, mas o material apreendido foi entregue para perícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi divulgada pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), por meio de suas redes sociais.