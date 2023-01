Divulgação/Polícia Científica do Paraná

A Polícia Científica do Paraná (PCP) identificou um cemitério clandestino com ossadas de cães no local onde houve a maior operação de resgate de animais da história. A ação, feita pela Seção de Crimes Ambientais da instituição, utilizou um equipamento de mapeamento do solo (georadar) que permite encontrar irregularidades.

Leia mais no blog Plantão de Polícia.