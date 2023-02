Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fabio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) alerta cidadãos sobre o abandono de animais, situação que tende a aumentar nessa época de férias e viagens. O abandono configura o crime de maus-tratos à animais, podendo gerar uma pena de reclusão de dois a cinco anos.

“Infelizmente nós verificamos um aumento exponencial do número de abandono de animais em vias públicas. Além de se tratar evidentemente de uma situação muito triste, essa conduta configura o crime de maus-tratos”, afirma o delegado da PCPR Guilherme Dias.

Além da pena de reclusão, a pessoa que abandonar animais está sujeita também a sanções administrativas. O delegado da PCPR explica que além de Curitiba, outros municípios possuem leis municipais que punem este tipo de conduta. “São sanções com indenizações que podem causar a obrigação de custeio para a recuperação e pra custódia desse animal.”

Dias ressalta que além de não abandonar é preciso proporcionar um ambiente adequado para o animal. “Importante que as pessoas saibam que, enquanto tutores de animais, elas têm responsabilidades. Tem obrigação de alocar esse animal num local adequado, com a alimentação adequada pra que ele tenha uma vida digna”.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a ajuda da população com informações com denúncias referente a maus-tratos, tanto de animais domésticos como os silvestres.

A denúncia pode ser registrada presencialmente na delegacia mais próxima ou forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, Disque-Denúncia ou (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.