Polícia Militar apreende mais de 10 mil produtos anabolizantes contrabandeados em Foz do Iguaçu

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreendeu nesta terça-feira (14) 10.057 ampolas e comprimidos anabolizantes contrabandeados avaliados em mais de R$ 164 mil. A ação ocorreu em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, dentro da Operação Hórus.

