A Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base (ABDIB) manifestou em nota repúdio aos atos antidemocráticos, invasão e depredação de prédios públicos ocorridos no domingo na capital federal. “Os episódios foram um atentado contra os poderes da República e a democracia, que visam desestabilizar o País”.

“A entidade defende a apuração rigorosa dos atos extremistas e pede a punição dos responsáveis na forma e no rigor da lei”, disse no comunicado. Na visão da Abdib, é essencial que o debate, a definição e a implementação de medidas que estimulem a economia e promovam o bem-estar social se deem “num ambiente de plena democracia, de solidez institucional e de segurança jurídica”.

“O Brasil não pode, sob pena de prolongar as dificuldades que enfrenta há décadas, permitir que atos dessa natureza adiem ou coloquem em risco a execução de projetos capazes de proporcionar o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde, a educação e outros setores de natureza social”, disse a Abdib no comunicado. “Por essa razão, a entidade considera que a sociedade brasileira deve se manter atenta e reagir a todos os atos que possam representar retrocesso do Estado Democrático de Direito”, acrescentou.