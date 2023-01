O governo federal, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) “nova tentativa de ameaça ao Estado democrático de Direito”. Em petição enviada ao ministro Alexandre de Moraes, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que as forças de segurança pública de todo o país sejam oficiadas a tomarem medidas preventivas contra possíveis invasões a prédios públicos e bloqueios de vias durante a “Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder”.

O evento é articulado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deve ser realizado nesta quarta-feira, 11 de janeiro, em várias cidades brasileiras.

Para a AGU, o Estado deve “ser salvaguardado e protegido, evitando-se para tantao o abuso do direito de reunião, utilizado como ilegal e inconstitucional invólucro para verdadeiros atos atentatórios ao Estado democrático de Direito”.

Na ação, o órgão pede que se restrinja “momentaneamente” o exercício do direito à manifestação, vedando a interrupção do trânsito urbano e rodoviário no país, que as polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar sejam orientadas a identificar veículos usados na organização de atos, a prisão em flagrante de quem ocupar ou obstruir vias urbanas e rodovias e tentar invadir prédios públicos.

O governo federal estuda acionar as Forças Armadas colocando tropas do exército para proteger os prédios públicos da Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira, segundo o ministro Rui Costa, da Casa Civil.