Agência Brasil – Cristiano Zanin

O advogado Cristiano Zanin, que está cotado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), e a mulher dele, Valeska Teixeira Zanin Martins, estão sendo processados por mais uma ex-babá dos filhos do casal. A trabalhadora alega condições de trabalho abusivas e pede indenização por danos morais. A ação foi protocolada em março.

Zanin foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é apontado como um possível integrante do STF após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, neste mês de abril. Lula ainda não fez a indicação, mas Zanin é o favorito.

Outras duas ex-babás haviam entrado com ações semelhantes em 2017. Nssas peças, os advogados relatam que as trabalhadoras eram ofendidas por Valeska. Nos dois casos, uma indenização já foi paga.

Em nota publicada no jornal ‘Folha de S.Paulo’, a assessoria de imprensa de Valeska se posicionou: “São alegações fabricadas que pretendem confundir o zelo de uma mãe com interesses financeiros e que, ao mesmo tempo, procuram desgastar a reputação do meu marido”.