O interventor federal na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, disse nesta quarta-feira, 11, que todo o efetivo de segurança pública está mobilizado para evitar a repetição dos atos de grupos radicais vistos último domingo (8) em Brasília. Segundo Capelli, os homens da segurança pública do DF são os mesmos do último domingo (8), quando houve falha na segurança que permitiu a invasão das sedes dos três Poderes. Na ocasião, houve falta de comando, enfatizou. Agora, a diferença é que ele mesmo acompanhará pessoalmente a operação, emendou.

“Não mudaram os homens. Os homens da PM são os mesmos que conduziram operação exemplar na posse de Lula”, destacou. “No domingo, o secretário de segurança pública (Anderson Torres) estava nos Estados Unidos. Segurança pública se faz com liderança e comando”, afirmou, em coletiva de imprensa na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF.

O interventor disse esperar que as manifestações marcadas para hoje sejam democráticas e pacíficas. “Se for assim, não há problema algum”, afirmou. “Nossa intenção é manter a paz, a tranquilidade. Direito a livre manifestação não se confunde com atentado terrorista e ataque a instituições”, ressaltou. Da Avenida Sarney até a Rodoviária Plano Piloto, o espaço estará livre para manifestações pacíficas.