A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos pediram à Controladoria-Geral da União a imediata instauração de processo administrativo disciplinar sobre servidores federais que tenham participado dos atos golpistas do dia 8, com avaliação de afastamento cautelar.

O documento aponta ‘da evidente periculosidade’ dos agentes que teriam participado dos eventos do dia 8 – quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes – argumentando que eles ‘desdenham por completo o regular funcionamento das instituições’.

Além disso, para a AGU e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os servidores podem ‘no exercício de suas atribuições diárias, se utilizar de sistemas e de meios postos à disposição de servidores públicos para embaraçar as investigações’.