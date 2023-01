A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determine às autoridades competentes que apurem a responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelos atos ilícitos realizados neste domingo, 8, inclusive de agentes públicos. O documento da AGU foi apresentado em inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, no qual o órgão do governo federal também pediu a prisão em flagrante do ex-ministro de Jair Bolsonaro e agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

“Determinação às autoridades competentes para apuração e responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelos atos ilícitos, inclusive agentes públicos, bem como a determinação da realização de perícia e outros necessários à coleta de provas, sendo, neste aspecto, indispensável a determinação de apreensão de todos os veículos e demais bens utilizados para transporte e organização dos atos criminosos”, diz a petição.