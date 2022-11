O coordenador da equipe de transição do novo governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, definiu a composição da Coordenação do Grupo Técnico de Igualdade Racial do Gabinete de Transição Governamental. Ao todo, são oito integrantes.

Dentre eles, estão: Martivs das Chagas, secretário nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores; Douglas Belchior, também conhecido como Negro Belchior, um dos fundadores e integrantes da UneAfro Brasil, movimento voltado para a educação de jovens pobres e negros; Nilma Lino Gomes, ex- ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos de 2015 a 2016; Givânia Maria Silva, educadora e quilombola de Conceição das Crioulas em Salgueiro (PE).

Também fazem parte do grupo: Ieda Leal de Souza, Janice Ferreira da Silva (Preta Ferreira), Thiago Tobias e Yuri Santos Jesus da Silva.

Os nomes estão formalizados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da quinta-feira, 17.

Na mesma edição, Alckmin designou ainda sete membros para a Assessoria Especial da Coordenação de Grupos Técnicos do Gabinete de Transição Governamental, com efeitos de requisição: André Augusto Dantas Motta Amaral; André Luís Macagnan Freire; Francisco Alexandre Melo Colares; Gustavo Caldas Guimarães de Campos; Júnior Divino Fideles; Elton Bernardo Bandeira de Melo; e Fernanda Machiaveli Morão de Oliveira.