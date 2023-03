O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou ontem, que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) proposto na reforma tributária terá alíquotas de 9% para o governo federal, 14% para Estados e 2% para municípios, totalizando 25%. A declaração foi feita durante seminário promovido pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas.

Appy detalhou as alíquotas por ente da federação ao ser questionado se a reforma tributária traria ganho de arrecadação para os municípios. Segundo ele, isso dependerá do nível de fiscalização das prefeituras para formalizar as vendas no varejo.

“Os municípios nesse modelo de reforma tributária terão uma alíquota do imposto. Simplificando, a alíquota federal será de 9%, dos Estados 14% e dos municípios 2%. De todo consumo no município, 2% será receita do município.