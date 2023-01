Segundo partido, documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento. PT/divulgação

A vaquinha online “O amor vai vencer”, criada por amigos para ajudarem Loide e Juliana, militantes do PT , a reconstruírem o apartamento destruído pelo fogo estava perto de atingir a meta. Em menos de 24 horas, o valor arrecadado somava R$ 41.466.90. Elas foram até Brasília para assistir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e quando retornaram viram o que tinham ser reduzido a cinzas.

O apartamento, alugado, onde moravam foi destruído pelo fogo na manhã desta terça-feira, 3 de janeiro. Elas perderam quase todos os seus itens domésticos, como colchão, sofá, armários e todos os itens pessoais, como roupas e calçados.

Até as 11h15, 656 pessoas tinham contribuído. O dinheiro será usado para pagar parte dos prejuízos causados pelo fogo ao dono do imóvel e também para elas alugarem outro espaço.

Quem quiser ajudar pode acessar o link abaixo:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/juliana-e-loide-o-amor-vai-vencer?fbclid=PAAaatyORrxrLY49677u2kotO-3e3DMn09tLD2I8q1D5o6UMTBDDX9kdRFIZE

Nota

O PT de Curitiba divulgou uma nota sobre o incêndio considerado como um ataque as duas militantes do partido na Capital. O imóvel ficava em cima de uma autoescola na rua Mateus Leme, no bairro do Abranches.

Segundo a legenda, na manhã desta terça-feira, Juliana e Loide, militantes e sindicalistas, após voltarem da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília (DF), encontraram o apartamento completamente revirado e queimado.

De acordo com a sigla, documentos, objetos, bandeiras e livros referentes ao partido, à luta sindical e ao movimento progressista foram amontoados e queimados dentro do apartamento delas, “evidenciando ser uma ação de cunho político”.

Para o PT, houve, provavelmente um crime de intolerância política na capital paranaense. “É inadmissível que esse tipo de violência e intolerância sejam realizadas por uma parcela da população que defende atos antidemocráticos e a instauração de um golpe no país. Esse tipo de crime deve ser investigado e os responsáveis devem ser punidos”.

O PT Paraná e o PT Curitiba afirmam que já estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis e estão amparando as vítimas. “Ações intolerantes, criminosas e covardes como essas não ficarão impunes”, conclui a nota.