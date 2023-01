O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, publicou há cerca de duas horas uma mensagem em seu perfil do Instagram que diz que teve o celular clonado. “Olá, clonaram meu WhatsApp, não aceitem nenhuma mensagem ou ligação”, diz a publicação.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Torres teve a prisão decretada nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suposta omissão no comando das forças de segurança pública no último domingo, quando golpistas invadiram a sede dos três Poderes.