Desde 8 de janeiro – quando aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília (DF) – o Brasil teve 16 torres de energia danificadas e 4 derrubadas em 11 episódios de ataque no Paraná e outros três estados, segundo divulgou hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O balanço mais recente do órgão incluiu o Mato Grosso entre os estados com registro de vandalismo à rede elétrica.

