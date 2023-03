Antes mesmo de começar a campanha para concorrer à Prefeitura de São Paulo, o apresentador e jornalista José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, que tem um acordo fechado com o PDT para concorrer ao cargo, já colocou em dúvida sua candidatura. “Se eu arrumar gente boa para ir, eu vou, se não, não vou”, disse na manhã desta quarta-feira, 22.

Sempre com um pé dentro da política, mas com uma extensa lista de desistências, o apresentador disse que pode abandonar o projeto pela quinta vez se não concordar com as alianças realizadas pelo seu partido.

A fala de Datena veio acompanhada de uma crítica a Sergio Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Segundo o apresentador, ele só saiu do União Brasil e migrou para o PSC no ano passado por causa da filiação do ex-juiz na sigla. “Não sou o maior fã do Moro…Aliás, não sou fã nenhum dele. Eu saí do partido por causa dele. Eu não queria que ele fosse pra lá, e ele foi e eu saí imediatamente. Porque eu tenho caráter”, declarou.