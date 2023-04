O prefeito de Pacatuba (região metropolitana de Fortaleza), Carlomano Marques (MDB) e mais oito secretários do município foram presos na manhã desta terça-feira, 18, em uma operação do Ministério Público do Ceará que investiga desvios de verbas públicas e fraudes em licitações.

A suspeita da Promotoria é de que o rombo alcance R$ 19 milhões.

Carlomano passou mal no momento da prisão e está internado em um hospital particular no bairro de Papicu, em Fortaleza.

De acordo com o atestado médico do prefeito, ele está com ‘quadro de tosse, febre e expectoração’.

Carlomano tem mais de 70 anos e reúne algumas comorbidades – insuficiência cardíaca grave, miocardiopatia isquêmica, um stent e hipertensão. O advogado Leandro Vasques, que representa Carlomano, afirma que o prefeito só irá se manifestar ‘após o amplo e irrestrito acesso ao conteúdo investigativo’ e que, por causa das comorbidades, ‘sequer reúne cenário favorável a prestar depoimento’.

O prefeito está sob escolta policial enquanto permanece internado.

Os oito secretários presos chefiam as pastas de Desenvolvimento Agrário, Saúde, Infraestrutura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Cultura, Assistência Social, Segurança, Defesa Civil e Patrimonial e Educação.

Ao todo, a Promotoria e a Polícia cumpriram 23 mandados de prisão. Além do prefeito e dos secretários municipais foram presos integrantes do gabinete do prefeito, da Procuradoria-Geral do Município, ex-gestores municipais e representantes de empresas que participaram das licitações. O Ministério Público do Ceará afirma que o caso está sob segredo de Justiça e não divulgou os nomes dos demais investigados.

Os desvios teriam acontecido nos anos de 2021 e 2022.

A Promotoria afirma que gestores e secretários contratavam empresas usando a prerrogativa da dispensa de licitação para escolher fornecedores com ‘ausência de capacidade operacional’.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE CARLOMANO MARQUES

A reportagem do Estadão entrou em contato com Leandro Vasques, advogado de defesa do prefeito Carlomano Marques. Ele enviou a seguinte nota à imprensa:

A defesa do prefeito de Pacatuba Carlomano Marques, representada pelo advogado Leandro Vasques, informou que só iremos nos pronunciar após o amplo e irrestrito acesso ao conteúdo investigativo, o qual já solicitamos ao TJCE.

Adianto que expusemos aos Representantes do Ministério Público que estavam a cumprir a ordem judicial que o prefeito Carlomano Marques, que é septuagenário, precisava ser hospitalizado por reunir algumas comorbidades sensíveis que repercutem em sua saúde como, hipertensão, sequelado de AVC, portador de insuficiência cardíaca grave e miocardiopatia isquêmica, no que os senhores Promotores de Justiça, prudente e responsavelmente aquiesceram.

Desta forma o Prefeito Carlomano já se encontra internado numa unidade hospitalar à disposição das autoridades, pois sequer reunia cenário favorável a prestar depoimento.

COM A PALAVRA, OS SECRETÁRIOS

Os secretários da Saúde, Desenvolvimento Agrário, Infraestrutura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Cultura, Assistência Social, Segurança, Defesa Civil e Patrimonial e Educação foram procurados através do contato fornecido no site da prefeitura de Pacatuba, porém não houve retorno de assessores ou representantes dos secretários até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestação.