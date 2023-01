Um apagão generalizado pode comprometer os serviços de fiscalização das agências reguladoras federais, órgãos que têm papel crucial no funcionamento de setores como mineração, transporte e energia, além de outros ligados a áreas de saúde e comunicação.

O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo nas 11 agências que estão sob o crivo do governo federal. O cenário, que reúne dados do Portal da Transparência, das próprias agências e do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências), revela que atualmente, na média, 32,2% dos cargos previstos por lei nesses órgãos estão vagos.

A situação mais crítica é na Agência Nacional de Mineração (ANM). Ela teria de ter 2.121 servidores em plena atividade, mas conta hoje com 664, menos de um terço do quadro. O governo federal paralisou a maior parte dos concursos públicos nos últimos anos.