Por unanimidade, a Assembleia Legislativa confirmou ontem a reeleição do deputado estadual Ademar Traiano (PSD) para o quinto mandato consecutivo na presidência da Casa. Eleito pela primeira vez para o cargo em 2015 no governo Beto Richa, Traiano deve então completar dez anos no posto ao final de mais esse mandato.

A nova reeleição do parlamentar só foi possível graças a uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro. Depois de determinar a proibição de mais de uma reeleição consecutiva para as assembleias estaduais, com base em um julgamento de 2021, que vetou a recondução de presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado dentro da mesma legislatura, os ministros do STF decidiram que essa proibição só entrou em vigor a partir de 7 de janeiro de 2021, que é a data da publicação da ata de julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) pedidas pelo PROS sobre a reeleição nas mesas das assembleias do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Como a última reeleição de Traiano ocorreu em agosto de 2020, ele não foi atingido pela proibição e pode se candidatar novamenteo. A exemplo de eleições internas anteriores, não houve disputa e apenas a chapa encabeçada pelo deputado foi inscrita para concorrer aos cargos de direção do Legislativo.

Além de Traiano, ela inclui Alexandre Curi (PSD), como 1º secretário; Maria Victória (PP), 2ª secretária; Marcel Micheletto (PL), 1º vice-presidente; Ney Leprevost (União), 2º vice-presidente; Cristina Silvestri (PSDB), 3ª vice-presidente; Mara Lima (Republicanos), 4ª secretária; e Dr Antenor (PT), 5º secretário.

“Nosso compromisso é de continuar o trabalho de defesa dos interesses do Estado e da democracia, fortalecendo a harmonia entre os poderes constituídos e as instituições”, afirmou Traiano, após ser reeleito.