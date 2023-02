O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) deverá ter alta até a segunda-feira, 27, de acordo com nota assinada por ele e divulgada por sua assessoria de imprensa. No texto, Dirceu diz que, nos últimos dias do feriado de carnaval, foi “acometido por insistente dor de cabeça”, e procurou ajuda médica na manhã da quinta-feira, 23.

Ex-ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi internado em Brasília no hospital particular DF Star, e passou por um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural que, segundo ele, foi realizado no mesmo dia com sucesso.

“Com alegria informo que já saí da UTI e até amanhã dia 27/02, de acordo com a equipe médica, deverei ter alta. Após, ficarei em casa em Brasília por um período de recuperação de cerca de 15 dias, sem atividades externas”, afirmou Dirceu, na nota.

No primeiro governo Lula (PT), Dirceu foi ministro da Casa Civil, cargo hoje ocupado por Rui Costa (PT-BA). Ele foi acusado e condenado por ser um dos organizadores do esquema do mensalão, que veio à tona em 2006.

Em 2015, o ex-ministro também foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Em 2018, ele conseguiu uma decisão favorável no Supremo e pode responder aos processos em liberdade.