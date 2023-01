Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximam da Praça dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo (8). Os participantes de atos antidemocráticos que invadiram na tarde deste domingo as sedes dos Três Poderes em Brasília promoveram quebradeira no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). 08/01/2023 – Foto: LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou hoje a intervenção federal no governo do Distrito Federal, após a invasão do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, em protesto contra a sua eleição. Lula nomeou Ricardo Garcia Capeli, secretário executivo do Ministério da Justiça, como interventor.

“Lamentavelmente, a polícia do DF não fez a segurança”, disse Lula “Esses policiais não poderão ficar impunes, porque não são de confiança da sociedade brasileira”, afirmou. “É preciso que essas pessoas sejam punidas de forma exemplar”, defendeu o presidente. “Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada”, lembrou. “Isso não se repetirá. E nós vamos descobrir quem financiou isso”, avisou. “Nós achamos que houve falta de segurança. Todas as pessoas que fizeram isso serão identificadas e punidas”, disse Lula.

Invasão – Milhares de extremistas bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) ba tarde de hoje. Os terroristas atacaram primeiro o prédio do Congresso. Eles enfrentaram os policiais que mantinham bloqueios na área, subiram a rampa do Congresso e, em seguida, tomaram as famosas cúpulas. Eles também quebraram a vidraça do Salão Nobre do prédio e conseguiram entrar no Congresso Nacional, apesar de enfrentarem resistência da Polícia Legislativa. O governo Lula estuda a intervenção no governo do Distrito Federal.

Após a tomada do Congresso, um grupo menor também se dirigiu ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, e conseguiu entrar na área externa do prédio. Policiais formaram uma barreira para impedir acesso ao interior do edifício, de onde despacham o presidente da República e vários ministros.

Os manifestantes conseguiram subir a rampa do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a faixa presidencial há uma semana. Lula não está em Brasília. Ele viajou para Araraquara, no interior de São Paulo, para avaliar o impacto das chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Os manifestantes de extrema-direita foram confrontados por policiais, que usaram bombas de gás lacrimogêneo, mas conseguiram avançar e neste momento ocupam todo o jardim no entorno do Congresso. Os extremistas quebraram vidraças e conseguiram entrar no prédio.

A deputada federal Joisse Hasselmann (PSDB-SP) publicou em suas redes sociais um vídeo do momento em que a grade que isolava o Congresso é derrubada.

Os extremistas saíram em marcha do acampamento na frente do quartel-general do Exército, depois de dias de convocações para atos violentos em Brasília.

Além de intervenção militar – o que é inconstitucional – eles pedem a prisão do presidente Lula (PT).

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que trabalha para “garantir a paz social”. “Em momentos de manifestação popular, a PMDF busca sempre agir para que o evento ocorra de forma pacífica, mantendo-se a integridade das pessoas e patrimônio público e privado, a ordem pública e o cumprimento da legislação”, diz.

Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional na segurança do Distrito Federal para evitar protestos violentos no local. O reforço na segurança local vai até amanhã.

No documento, Dino determina que a Força Nacional está autorizada a “auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023”.

Bolsonaristas marcaram um protesto para amanhã na capital federal. A previsão é de que ao menos 11 ônibus cheguem a Brasília neste fim de semana. O movimento ocorre após o esvaziamento do acampamento em Brasília depois da posse de Lula.