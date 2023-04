O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, demitiu dos cargos de secretária de Cultura e Turismo, a sogra Marilene Rode, e de secretária de Planejamento, a tia da adolescente K.R.C., Elizângela Rode. Dehaini casou com a menor, um dia após ela completar 16 anos.

A exoneração foi confirmada pela Comunicação Social da Prefeitura de Araucária por meio de nota, na manhã de ontem. A publicação em Diário Oficial do Município ocorre no dia seguinte a divulgação de que o Ministério Público do Paraná (MPPR) abriu procedimento para investigar as nomeações como nepotismo.

Em nota encaminhada à imprensa, o MPPR afirmou que como envolve adolescente, por força de lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas. Marilene é sogra do prefeito Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, e foi nomeada para o cargo um dia depois de Dehaini se casar com a filha dela, K. R. C. de apenas 16 anos.

Em nota, a prefeitura confirmou ontem as demissões. “Com isso, Marilene deve voltar ao seu trabalho em Colombo e Curitiba e Elizângela segue na Secretaria de Planejamento, já que é servidora concursada há mais de 10 anos. Há que se destacar e agradecer o comprometimento das duas profissionais no período em que estiveram nas funções de gestão”, afirmou a administração municipal.

Outros parentes – Segundo reportagem do Uol de terça-feira, o prefeito já foi casado pelo menos outras duas vezes e tem filhos adultos — alguns deles, inclusive, ganharam cargos após sua eleição. Hissam empregou a então esposa, Cristiane, as filhas Ryam e Yasmim, o cunhado José Roberto e o genro Eduardo em cargos na administração durante seu primeiro mandato, que começou em 2017. A família chegou a ser investigada em 2019, após uma denúncia por nepotismo, mas o STF decidiu não dar sequência ao processo. As filhas do prefeito permanecem ocupando cargos no município.