(Franklin de Freitas)

Após ultimato, bolsonaristas radicais começam a desmontar acampamentos nos quartéis de Curitiba. Pouco antes das 13 horas desta tarde de segunda-feira, 9 de janeiro, uma manifestante é flagrada pelo fotógrafo do Bem Paraná, Franklin de Freitas, rasgando um cartaz em frente ao quartel do Boqueirão, em Curitiba, Ao fundo é possível ver outros manifestantes arrumando os pertences para deixar o local.

O acampamento, em frente ao quartel do 5º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, montado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Boqueirão, em Curitiba, estava ali desde o primeiro turno das eleições de 2022. E, somente nesta segunda-feira, os manifestantes foram vistos retirando as lonas que usaram para montar uma barraca no local.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu o prazo de 24 horas para que todos os acampamentos sejam removidos de frente dos quartéis. O acampamentos foram montados por apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que não aceitou a derrota nas urnas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O secretário de Segurança Pública do Paraná e ex-comandante geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Coronel Hudson Leôncio Teixeira, declarou nesta manhã de segunda-feira, 9 de janeiro, que os manifestantes bolsonaristas tinham até ao meio-dia para deixarem pacificamente os acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército no Paraná. A declaração foi dada nesta manhã durante solenidade de passagem do comando do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, ao coronel Sérgio Almir Teixeira.