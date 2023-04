A Câmara Federal aprovou ontem regime de urgência para a votação do projeto que estabelece regras para o combate às “fake news” nas redes sociais da internet. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto deve ser votado em plenário na próxima terça-feira.

Um dos pontos principais da proposta é a determinação de que redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens instantâneas devem criar regras para a sinalização, exclusão e redução do alcance de contas e postagens consideradas ilegais. O texto também estabelece regras para a publicidade, contas governamentais e outros temas.

O ponto de maior resistência do texto do relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), é a criação de uma entidade autônoma pelo Poder Executivo para fiscalizar redes sociais, ferramentas de busca e empresas de mensagem instantânea.