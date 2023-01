O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou “o atentado à democracia e à transferência pacífica do poder no Brasil” após grupos radicais atacarem as instalações dos Três Poderes em Brasília. Em publicação no Twitter, o líder norte-americano reforçou apoio às instituições democráticas e ao governo Lula.

“As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar trabalhando com @LulaOficial”, publicou Biden.

Mais cedo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também rechaçou os acontecimentos em Brasília.

Disse ainda que se junta ao presidente Lula para pedir o fim imediato das ações violentas contra as instituições democráticas brasileiras, que classificou como inaceitáveis.