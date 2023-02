A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, a criação de três novas comissões temáticas: Igualdade Racial; Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Minas, Energia e Água. Com isso, a Casa passa a ter 29 comissões permanentes. A criação das novas comissões se deu através de um Projeto de Resolução da Mesa Executiva e foi a primeira proposta de 2023 aprovada pelo plenário.

O projeto foi aprovado em primeira discussão na sessão de hoje e em segunda votação, em uma sessão extraordinária realizada logo em seguida. Dispensada de redação final, a Resolução já passa a vigorar e seus membros já foram indicados pelos partidos.

A comissão de Igualdade Racial será presidida pelo deputado Renato Freitas (PT), a dos Direitos da Pessoa Idosa por Cobra Repórter (PSD) e a de Minas e Energia por Luís Corti (PSB). O projeto de resolução também permite a criação de até sete blocos parlamentares temáticos na Casa, destinados a tratar de assuntos do interesse dos paranaenses.

Primeiro secretário da Assembleia, o deputado Alexandre Curi (PSD) explicou que as novas comissões atendem demandas da sociedade. “São temas de grande relevância perante a sociedade, que nos cobrava um debate mais específico sobre essas áreas. E todos os deputados entenderam que são temas pertinentes, que aproximam a Assembleia da população e que não eram atendidos pelas comissões que já temos na Casa”, disse.