Complexo Hospital Universitário de Londrina -UEL: proposta também prevê terceirização de instituições ligadas às universidades estaduais. Foto: AEN/divulgação

A Assembleia Legislativa concluiu hoje a aprovação de dois projetos do governo Ratinho Jr que permitem a terceirização dos hospitais regionais de Ivaiporã, Telêmaco Borba e Guarapuava e dos hospitais universitários do Estado. A bancada de oposição apresentou um pacote de emendas para impedir a entrega dos hospitais para empresas privadas. As propostas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) mas derrubadas pela bancada governista em plenário.

