(Esq. p/ dir.) Os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD), Soldado Adriano José (PP), Cloara Pinheiro (PSD), Do Carmo (União), o presidente Renato Freitas (PT), Alisson Wandscheer (PROS) e o 1º vice-presidente da Casa, Marcel Micheletto (PL), que instalou oficialmente a nova comissão. Orlando Kissner/Alep

A Assembleia Legislativa instalou, hoje, a primeira Comissão de Igualdade Racial no parlamento paranaense. A formalização coincidiu ainda com o Dia Mundial de Zero Discriminação.

“Indescritivelmente feliz”, comemorou o presidente eleito da Comissão, deputado Renato Freitas (PT). “Agora vamos poder falar sobre nós, sem porta-voz”, completou.

