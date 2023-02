Dálie Felberg/Alep

Os líderes das bancadas e blocos partidários da Assembleia Legislativa definiram ontem os presidentes, vice-presidentes e membros das comissões permanentes da Casa para os próximos dois anos. Com caráter técnico-legislativo ou especializado, as comissões fazem parte da estrutura institucional da Assembleia. Elas funcionam com responsabilidade sobre determinada área do interesse coletivo. As reuniões são públicas, podendo ser acompanhadas por qualquer cidadão.

