Os líderes das bancadas e blocos partidários da Assembleia Legislativa definiram ontem os presidentes, vice-presidentes e membros das comissões permanentes da Casa para dois anos. Com caráter técnico-legislativo ou especializado, as comissões fazem parte da estrutura institucional da Assembleia.

Tida como a mais importante do Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) tem presidência do deputado Tiago Amaral (PSD). O deputado Marcio Pacheco (Republicanos) assume a presidência da Comissão de Finanças e Tributação. No primeiro mandato, o deputado Fabio Oliveira (Podemos) assume a presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Também no primeiro mandato, Paulo Gomes (PP) assume a Comissão de Defesa do Consumidor.

O escolhido para assumir a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência foi o deputado Evandro Araújo (PSD).

Regimento – As Comissões são compostas por sete membros cada uma, com exceção da Comissão Executiva – com três –, e a CCJ, que é composta por 13 membros. Desde 2011, a Assembleia conta com 26 Comissões Permanentes. Aprovado ontem na CCJ, o projeto de resolução da Comissão Executiva, propõe a criação de três novas comissões: de Igualdade Racial, de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a de Minas, Energia e Água.