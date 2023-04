A preocupação com a violência nas instituições de ensino do Paraná, intensificada após os últimos ataques em São Paulo e Santa Catarina, com uma professora e três crianças mortas, vão ganhar mais um espaço de debate na Assembleia Legislativa do Paraná. Proposta por três comissões permanentes da Casa, uma Audiência Pública com o tema Segurança nas Escolas será realizada amanhã.

O evento vai reunir as Comissões de Segurança Pública, presidida pelo deputado Soldado Adriano José (PP); de Constituição e Justiça (CCJ), comandada pelo deputado Tiago Amaral (PSD); e de Educação, cujo presidente é o deputado Hussein Baki (PSD).

Segundo Adriano José, “o evento se faz necessário devido à importância do tema, bem como, a relevância dos últimos acontecimentos em decorrência da violência nas escolas, a falta de segurança aos alunos, pais, professores e funcionários”.