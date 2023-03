O presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD), anuncia o concurso: primeiro em mais de 40 anos. Foto: Valquir Aureliano.

A Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná anunciou hoje, a realização de concurso público para preenchimento de 150 vagas no quadro funcional da Casa. O anuncio foi feito pelo presidente da Assembleia , deputado Ademar Traiano (PSD). O comunicado faz parte uma série de medidas administrativas voltadas, como o programa Assembleia Itinerante, que vai rodar as principais cidades do Estado.

