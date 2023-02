Assembleia: dos 54 deputados empossados, 30 reeleitos (Valquir Aureliano)

Os 54 deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado tomaram posse nesta quarta-feira (1) na Assembleia Legislativa. Entre os assuntos que devem movimentar os debates na Casa nos próximos meses estão as novas concessões de pedágio, emperradas por falta de acordo entre os governos Ratinho Jr e Lula. O governador defende a manutenção do modelo elaborado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que prevê leilão por menor tarifa com desconto proporcional ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia da realização de obras. O PT quer um pedágio de manutenção, com menor tarifa, sem limite de desconto ou cobrança de aporte.

No último dia 19, Ratinho Jr – após reunião com o novo ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL), em Brasília – afirmou que tinha fechado acordo com o governo federal para a manutenção do modelo de concessão acertado no governo Bolsonaro. O PT paranaense rebateu, negando qualquer acordo.

Após ser reeleito, Ratinho Jr chegou a ameaçar não liberar as rodovias estaduais para serem concedidas pelo governo federal. O projeto de concessão prevê o leilão de 3,3 mil quilômetros, sendo que 35% do trecho é formado por rodovias estaduais. Caso não haja acordo, afirmou o governador, o próprio Estado faria a concessão dessas estradas.

Apesar de não passar diretamente pela Assembleia, a questão deve provocar discussões entre os deputados que tomaram posse antes. Em novembro passado, ainda durante a transição, deputados da Frente Parlamentar do Pedágio pediram à equipe do novo governo e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a suspensão da licitação para os futuros pedágios no Estado. O argumento foi de que com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o modelo de leilão deve ser revisto.

Na terça-feira (31), o governador reafirmou que o Estado mantém três exigências para a licitação das novas concessões. “O Paraná não abre mão de ser uma disputa pelo menor preço da tarifa, com obras e na bolsa de valores, para trazer transparência. Se o governo federal atender esses três pleitos, essas três exigências, acredito que teremos avanços nos próximos meses”, disse Ratinho Jr.

Na semana passada, em reunião dos governadores com Lula em Brasília, o paranaense pediu investimentos de R$ 300 milhões do governo federal para a recuperação de rodovias paranaenses até a realização das novas concessões.

Renovação

Entre os 54 deputados que tomaram posse ontem, 30 foram reeleitos e 24 eleitos, uma renovação de 44,5%. Na prática, a renovação é de apenas 31%, já que dos “novos” deputados, sete já ocuparam cadeiras na Assembleia.

O PSD de Ratinho Jr continua como a maior bancada partidária da Assembleia, com 15 parlamentares, seguido da Federação PT/PV/PCdoB, com sete cadeiras, mesmo número do União Brasil. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou cinvo vagas; o Republicanos e a Federação PSDB/Cidadania, 3; MDB, PROS e Podemos, 2 cada; PDT e PSB, uma cadeira cada.