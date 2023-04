Arruda (PL): deputado nega tráfico de influência (Sandro Nascimento/Alep)

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), determinou ontem que a corregedoria geral da Casa avalie as acusações trocadas entre os deputados Ricardo Arruda (PL) e Renato Freitas (PT). Na semana passada, Arruda registrou boletim de ocorrência na polícia acusando Freitas de supostas ameaças contra ele. Já Freitas afirma que o parlamentar do PL de tê-lo acusado, sem provas, de ligações no facções criminosas.

“Determino corregedoria da Casa para que todas as providências necessárias, doa a quem doer. Se realmente, se comprovada, as acusações de um lado ou de outro, estejam acontecem, que a corregedoria encaminhe ao Conselho de Ética”, disse Traiano.

Na sessão de ontem, Arruda voltou a acusar Freitas de tê-lo ameaçado. Afirmou ainda ter recebido ameaças de seguidores do deputado do PT. Freitas rebateu afirmando não ter feito denúncias levianas contra Arruda, mas apenas comentado a investigação do Ministério Público do Paraná de tráfico de influência contra o deputado do PL. “Não levantei levianas as acusações. Embora as acusações contra o senhor do Ministério Público do Paraná não sejam levianas”, disse Freitas. “Não é um bate-boca pessoal, porque se trata de uma instituição pública”, afirmou.

O deputado do PT lembrou que o Ministério Público acusa Arruda de cobrar propina de R$ 50 mil a R$ 70 mil para conseguir a readmissão nos quatros da PM do Paraná os policiais expulsos da corporação.

Arrependimento – No boletim de ocorrência registrado na semana passada, Arruda citou declarações de Freitas nas sessões de 27 e 28 de março. “Quando, a exemplo do deputado Ricardo Arruda, se desvia do caminho, propaga a mentira, o resultado é a morte” e “Deputado Arruda, arrependa-se. Há tempo enquanto há vida”, teria declarado o parlamentar na ocasião.

“Na sessão do dia seguinte, 28/03, Ricardo Arruda acusou o adolescente Caio, menor de idade e sem passagens pela polícia, assassinado pela Guarda Municipal de Curitiba no último dia 25, de ter ameaçado os oficiais com uma faca, versão que é contestada pela família”, afirma o deputado.

“Como se não bastasse, Arruda imputou, sem apresentar qualquer indício, que Freitas possui envolvimento com facções criminosas. Acusação gravíssima pela qual o parlamentar bolsonarista será responsabilizado”, diz o deputado. “Ressalta-se ainda, que é possível vislumbrar na atitude do parlamentar uma das facetas do racismo, que, em nossa sociedade, tende a atribuir a pessoas negras o estigma de perigosas, mesmo quando ocupam espaços de poder”, avalia Freitas. “Na verdade, sabemos que a acusação de Arruda só acontece porque o preconceito e a discriminação racial permitem que esse tipo de calúnia caia como uma luva no contexto de nossa sociedade racista”, afirma.