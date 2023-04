Dálie Felberg/Alep



O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, afirmou, nesta segunda-feira, que, entre diárias de funcionamento, aluguéis, transporte e equipamentos, a edição da Assembleia Itinerante em Londrina, na última semana, custou R$ 210 mil aos cofres públicos. Para o deputado, no entanto, o gasto é um investimento. “É um preço que vale pagar para cumprir com o objetivo da Assembleia de estar mais perto da população, ouvir as pessoas, colocar o deputado em contato com o cidadão”.



A Mesa Executiva da Assembleia comemorou o resultado do evento em Londrina, prestigiado por quatro secretários de Estado, seis deputados federais e 22 deputados estaduais.

