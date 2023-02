A Assembleia Legislativa definiu nesta terça-feira (7) os líderes das bancadas partidárias com representação na Casa. A principal novidade foi a escolha da primeira líder da bancada feminina, que será a deputada Mabel Canto (PSDB). Ela vai comandar o bloco que com dez parlamentares, é a maior representação de mulheres na história do Legislativo estadual paranaense. Na legislatura anterior, as mulheres tinham apenas cinco cadeiras na Casa entre os 54 deputados.

A criação da bancada feminina foi aprovada em novembro do ano passado. A mesma resolução também estabeleceu a garantia da presença de deputados nos cargos de direção na Mesa Diretora do Legislativo. “Tivemos muito trabalho para que mais mulheres ocupassem este plenário, que será um espaço de fala diário de todas as nossas deputadas. Este será um lugar para trazer as reivindicações e problemas que as mulheres passam, lutando sempre por mais direitos”, comentou Mabel Canto.

O deputado Hussein Bakri (PSD) volta à liderança do governo Ratinho Jr. Nas eleições de 2018, ele não conseguiu se eleger, ficando como suplente, mas assumiu o cargo com a nomeação de parlamentares para cargos no primeiro escalão do Executivo. Em abril do ano passado, com o retorno desses deputados, Marcel Micheletto – que foi secretário de Estado da Administração e Previdência do primeiro mandato de Ratinho Jr – assumiu a liderança do governo até o final de 2022. Já na eleição deste ano, Bakri conseguiu uma vaga de titular, e foi reconduzido ao cargo de líder pelo governador.

O líder da bancada de oposição será o deputado Requião Filho (PT). Já o líder do PSD, partido de Ratinho Jr, e maior bancada da Casa, com 16 deputados, será Tiago Amaral. O líder do PL será o deputado Delegado Jacovós: e do Republicanos, Márcio Pacheco. Do Carmo vai comandar a bancada do União Brasil e o Soldado Adriano José a do PP.

A lista é completa pelos líderes dos blocos partidários: Antonio Anibelli (MDB), comandará o bloco MDB/PROS/Solidariedade; Professor Lemos (PT), o bloco de PT e PDT; e Denian Couto (Podemos), o bloco Podemos/PSDB/Cidadania.