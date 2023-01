Ato em Defesa da Democracia Sem Anistia ocorre em todas as capitais, (Reprodução Facebook)

Um Ato em Defesa da Democracia está sendo organizado para as 18 horas desta segunda-feira, 9 de janeiro, em Curitiba. O ato, que será na Praça Santos Andrade, irá acontecer simultaneamente em várias outras cidades brasileiras e ocorre em resposta ao terrorismo bolsonarista registrado na Praça dos Três Poderes em Brasília na tarde deste domingo, 8 de janeiro.

Os manifestantes pedem ainda a punição aos envolvidos em toda as manifestações antidemocráticas registradas por apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que não aceitou a derrota nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida no último pleito de outubro de 2022.

Na convocação feitas nas redes sociais, os manifestantes chamam a população para “Derrotar o Golpe nas ruas. “Não iremos permitir que um governo democraticamente eleito seja alvo do autoritarismo e do extremismo odioso de quem não respeita o povo brasileiro”, diz a postagem do evento.

Na postagem feita ainda neste domingo pede ainda punição de todos os “cúmplices da barbárie”.