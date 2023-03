O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito da Polícia Federal sobre envolvimento do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) com os atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. A decisão está sob sigilo.

Como mostrou o Estadão, a PF pediu ao STF a abertura de um novo inquérito contra Silveira após encontrar, na residência do ex-deputado, uma mochila com R$ 257 mil em espécie. A investigação vai apurar se há relação entre o dinheiro apreendido e os ataques que culminaram na depredação das sedes dos três Poderes em Brasília.

Silveira está preso desde 2 de fevereiro, por ordem de Moraes, após descumprir medidas cautelares, como a proibição do uso de redes sociais e a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi detido um dia após perder o foro privilegiado, pois não conseguiu se eleger para o Senado.