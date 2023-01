O Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), que representa cerca de 4 mil auditores fiscais federais agropecuários (Affas) ativos e inativos, afirmou, em nota, que repudia “os atos de vandalismo praticados por terroristas”, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Palácio do Alvorada, neste domingo, 8.

Para o sindicato, os atos, que ameaçam a democracia brasileira e questionam a lisura do recente processo eleitoral realizado no País, devem ser “exemplarmente punidos com o rigor da Lei”.

“O Anffa defende e apoia o Estado democrático de direito e o respeito à Constituição Federal e à atuação dos Três Poderes. Dessa forma, espera que todos os fatos sejam devidamente apurados e que a justiça e a ordem prevaleçam”, destacou.