Renê Garcia Júnior: secretário da Fazenda disse que não estava se sentindo bem e sessão foi encerrada. Franklin de Freitas –

A audiência pública de prestação de contas do governo do Paraná relativa a 2022, hoje, na Assembleia Legislativa, foi abreviada em razão de um problema de saúde do secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior. Logo após apresentar os números rapidamente aos deputados, Garcia Júnior pediu que as perguntas a que os parlamentares têm direito fossem feitas de forma breve, alegando não estar se sentindo bem.

Leia mais no blog Política em Debate.