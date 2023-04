Deputadas e deputados da Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado Paraná convidam a imprensa paranaense para Audiência Pública “A Copel é nossa! Não à privatização”, que será realizada no dia 17 de abril de 2023, às 17h, no plenário da Alep.

O evento traz novamente à tona a discussão sobre a venda da lucrativa estatal paranaense após o Governo do Paraná anunciar um acordo com o banco Itaú selado no Supremo Tribunal Federal (STF) que reduziu em 62% uma dívida da Copel na época do falido Banestado.

O acordo foi comunicado em Fato Relevante ao Mercado Financeiro com “menos um entrave” na capitalização da empresa.

Convocada pela Frente Parlamentar, a audiência pública discute a viabilidade econômica da Copel, o valor que pode ser arrecadado com a sua venda e os impactos para os consumidores com um possível aumento da tarifa de luz nos próximos anos. A projeção da Copel é que as ações da Copel pertencentes ao Paraná sejam negociadas na Bolsa de Valores (B3) em outubro de 2023.

O debate também abrange os questionamentos jurídicos sobre o processo de venda de ações aprovado na Assembleia Legislativa e a possibilidade de o presidente Luís Inácio Lula da Silva anular o decreto de seu antecessor publicado no fim do ano passado que inclui usinas no processo de privatização.

A audiência ainda discute a perda do controle acionário da companhia, que deve ser transformada em Corporação. Também se debate o balanço da Copel, sua política de investimentos e recentes pedidos de desapropriação de terras para instalação de linhas de transmissão.

Para a audiência pública, além dos parlamentares da Casa, do Fórum em Defesa da Copel, movimentos sociais e sindicais, estão sendo convidados:

Presidente da Copel, Daniel Pimentel

Secretário Chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega

Procurador Geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia

Presidente do Conselho do TCE Paraná, Fernando Guimarães

Ministério de Minas e Energias

Presidente da Casa Civil, Rui Costa

ANEEL

Comissão de Valores Mobiliários

Ministério da Fazenda

Presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana

Presidente do Senge-PR e representante do Fórum em Defesa da Copel, Leandro

Grassmann

Presidente do Sindipetro PR/SC, Alexandro Guilherme Jorge

Ministério Público Federal

Ministério Público Estadual

OAB-PR

FIESP

Fecomercio

Centrais Sindicais

ACP

FAEP

SERVIÇO:

AUDIÊNCIA PÚBLICA – “A COPEL É NOSSA, NÃO À PRIVATIZAÇÃO”

17.04.23

17h00

Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná