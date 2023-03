A bancada federal do Paraná formou uma comissão para acompanhar as discussões sobre as novas concessões do pedágio no Estado. Integram o grupo os deputados federais Toninho Wandscheer (PP), Sandro Alex (PSD), Gleisi Hoffmann (PT), Zeca Dirceu (PT), Aliel Machado (PV), Sergio Souza (MDB) e o senador Sergio Moro (União Brasil).

De acordo com Wandscheer, coordenador da bancada paranaense, a primeira reunião da comissão está marcada para o próximo dia 28. No último dia 8, a bancada se reuniu com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL), para pedir celeridade nas novas concessões.

Os parlamentares também defenderam mudanças no modelo elaborado no governo Bolsonaro, que prevê leilão por menor tarifa, com o pagamento de um aporte financeiro proporcional aos descontos. Esse formato é defendido pelo governador Ratinho Júnior (PSD).

O Paraná está sem pedágio desde novembro de 2021, quando se encerraram os antigos contratos. Diante dos problemas nas estradas do Estado nos últimos meses, o líder do governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), chegou a afirmar que se não houvesse uma decisão até o final do mês, o Paraná não delegaria mais as rodovias estaduais para a União para as novas concessões.

O PT do Paraná e deputados da extinta Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia, porém, é contra o modelo proposto na gestão Bolsonaro defendido por Ratinho Jr. Eles propõem que o leilão seja feito por menor tarifa, sem limite de desconto ou cobrança de aporte financeiro. Os deputados se apoiam em estudo do Tribunal de Contas da União (TCU) segundo o qual, se for mantida a atual proposta, as tarifas serão ainda mais caras que as cobradas nas concessões anteriores.