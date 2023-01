O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso voltou a ser hostilizado na segunda-feira, ao embarcar no Aeroporto Internacional de Miami em direção ao Brasil. Os manifestantes vaiaram e xingaram o ministro e entoaram o coro “sai do voo”. Barroso, no entanto, embarcou e já chegou ao Brasil.

Em nota, o magistrado classificou o episódio como uma “mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação”. “O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas”, afirmou o ministro.

Barroso tem sido alvo frequente de ataques bolsonaristas. Em Nova York, ao rebater um manifestante que o questionou sobre o código-fonte das urnas eletrônicas, o ministro disse: “perdeu mané, não amola”. O magistrado também foi hostilizado em restaurante em Porto Belo (SC), onde jantava com amigos.