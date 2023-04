A sessão de ontem da Assembleia Legislativa foi mais uma vez dominada por novo confronto entre os deputados Renato Freitas (PT) e Ricardo Arruda (PL). A discussão começou depois que Freitas acusou Arruda de responder processos por desvio de dinheiro público e tráfico de influência, em ação do Ministério Público do Paraná. O parlamentar do PL reagiu afirmando que o petista teria sido preso em flagrante por dezessete vezes, por acusações de desacato e porte de drogas.

A escalada de troca de farpas entre os dois levou o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), a pedir novamente o fim das acusações entre os parlamentares, e a cobrar medidas da corregedoria da Casa para enquadrá-lo. Traiano chegou a interromper a sessão por alguns minutos, depois que Freitas reagiu quando ele afirmou que o deputado do PT estaria se “vitimizando” em busca de espaço na mídia.

“A extrema direta representa o deputado Ricardo Arruda, por exemplo, que responde a processos por desvio de dinheiro público, tráfico de influência, entre outros crimes. E vem àquela tribuna todos os dias, e mente”, disse Freitas em sua primeira fala, referindo-se às alegações do deputado do PL de que a invasão das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro seriam obra de “petistas infiltrados”.

“Infelizmente, nós temos um deputado aqui, que ainda não se colocou como deputado. Ele acha que ainda é vereador, ou uma pessoa que gosta de ouvir funk e fumar maconha”, reagiu Arruda. “Não respondo a processo nenhum. Eu fui investigado, a denúncia não foi acatada pelo TJ, porque era infundada e não tinha provas”, alegou ele.

“O senhor preso em flagrante dezessete vezes. Uso de drogas, ameaça, perturbação do sossego, lesão corporal”, continuou Arruda. “Uma pessoa desqualificada com uma folha corrida enorme. Vem falar em inverdades. Acho que o uso das drogas está lhe fazendo mal à cabeça”, afirmou.

Freitas então voltou à tribuna para se defender. O parlamentar alegou ter ficha limpa e disse que as anotações criminais que existem contra ele são fruto de abordagens preconceituosas e ilegais da polícia.

“Está na hora de pararmos com esse tipo de agressão aqui dentro da Casa. Esta Casa não é um palco para discussões pessoais, mas para discutirmos assuntos de interesse público”, voltou a dizer Traiano, que afirmou que tanto Freitas quanto Arruda precisam ter “postura de deputado”. “Não vou permitir mais nenhum tipo de comportamento dessa natureza”, disse o presidente da Assembleia.

Vitimização – Traiano também criticou Freitas, afirmando que ele “é um vencedor” por sua história de vida, mas que estaria se “vitimando” para ganhar holofotes. “Eu respeito, sim, a sua trajetória. Fez uma votação expressiva. Mas eu entendo que essa forma de se tornar vítima de tudo, também não é real. Essa coisa da vitimização permanente me parece que é algo orquestrado para se tornar mídia permanente em relação à sua trajetória de vida”, disse o deputado.

Freitas rebateu pedindo respeito e entrando em discussão com Traiano, que suspendeu a sessão. No retorno, o corregedor da Assembleia, deputado Artagão Júnior (PSD), afirmou que o órgão tomou providências para apurar as acusações.