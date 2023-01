Colaboradora no governo de transição, a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil recusou o convite do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para ser secretária especial de Alimentação Saudável. Em nota, a pasta afirma que Bela Gil informou neste sábado, 7, ao ministro que, por razões familiares e profissionais, não poderia assumir o cargo. Comprometeu-se, contudo, a “colaborar e prestar consultoria” ao novo governo na área de alimentação saudável.

O ministério já havia convocado uma coletiva de imprensa para a próxima segunda-feira, 9, para anunciar qual seria o papel da apresentadora na pasta. Com isso, o compromisso foi cancelado.

Na nota, Teixeira diz agradecer a disposição de Bela Gil e aponta que irá “contar com a ajuda dela na importante missão de combater a fome e melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro”. “Um dos pontos centrais do programa de governo do presidente Lula”, diz.